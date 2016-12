Ärztekammer sucht Mediziner für Geriatrie

Bei Erkrankungen oder Verletzungen brauchen ältere Menschen spezielle Behandlungen. Deshalb werden auch immer mehr Ärzte gebraucht, die sich auf Altersmedizin spezialisieren. Die Ärztekammer OÖ sucht Jungmediziner für die Fachrichtung Geriatrie.

200 Ärzte mit einer Ausbildung in der Fachrichtung Geriatrie fehlen in Oberösterreich, rechnen Vertreter der Ärztekammer vor. Denn in Krankenhäusern und in Arztpraxen steigt die Zahl der älteren Patienten, die bei Verletzungen oder Erkrankungen eine spezielle Behandlung benötigen. Ergotherapeuten, Psychologen, Logopäden oder Physiotherapeuten arbeiten oftmals mit den Geriatrie-Spezialisten. Peter Dovjak, Leiter der Akutgeriatrie im Salzkammergut-Klinkikum Gmunden sieht sein Fach „Durchaus sexy“.

Dovjak zu Geriatrie

Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, mit mehreren Problemen gleichzeitig umgehen zu können, seien die Anforderung an Altersmediziner. Neben praktischen Ärzten können Fachärzte wie Internisten oder Neurologen die Zusatzausbildung machen.