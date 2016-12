Tödlicher Forstunfall im Innviertel

In Maria Schmolln (Bezirk Braunau) ist am Dienstag ein Pensionist bei einem Forstunfall ums Leben gekommen. Der 81-jährige Innviertler war von einer fallenden Kiefer getroffen worden. Der Mann war auf der Stelle tot.

Der 81-Jährige aus dem Bezirk Braunau hatte mit einem Bekannten in einem Waldstück in Maria Schmolln, dem so genannten Leiterseck, bereits mehrere Bäume erfolgreich gefällt, als es zu dem Unglück kam.

Diskussion über Fallrichtung des Baumes

Der 30 Meter hohe Baum war bereits angeschnitten. Laut Polizei waren sich die beiden Männer aber uneinig, in welche Richtung dieser fallen würde. Weil der 60-jährige Bekannte davon ausging, dass er in die Richtung des Traktors stürzen würde, fuhr er damit weg. In diesem Moment stürzte der Baum jedoch anders als erwartet um und begrub den 81-Jährigen unter sich.

Helfer bargen den Mann

Sein Begleiter alarmierte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Schmolln fuhr mit einem Traktor zu der Unglücksstelle im Wald. Die Helfer bargen den Mann, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.