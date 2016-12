Asamer-Brüder kaufen Kies & Betonwerke zurück

Die Brüder Manfred, Kurt und Andreas Asamer kaufen aus der nach den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) gegründeten Asamer Baustoffe AG (ABAG) die Asamer Kies & Betonwerke GmbH zurück.

Wie viel die Asamers, die bei der ABAG nur im Aufsichtsrat und nicht im Vorstand sitzen, für die operative Kerngesellschaft der Gruppe in Österreich bezahlen, wurde nicht bekanntgegeben. Auch zu weiteren Details des Deals blieb man schweigsam, nur soviel: Die Umsetzung und Finalisierung soll noch heuer über die Bühne gehen, sagte Sprecherin Helena Balaouras.

Beteiligungen an der ABAG

An der ABAG sind Kurt und Andreas Asamer sowie die Quattro BeteiligungsGmbH - an der Manfred Asamer Anteile hält - zu je 24,67 Prozent, die Invest AG zu 23 und zwei ehemalige Geschäftsführer mit je 1,5 Prozent beteiligt. Nach dem Herauslösen der Kies & Betonwerke verbleiben in der ABAG noch die Transportbeton Ges.m.b.H. & Co. Komm. Ges. in Wien, der Zementproduzent CEMMAC a.s. in der Slowakei und der bosnische Zementproduzent Fabrika Cementa Lukavac d.d., an dem die ABAG 99,27 Prozent hält.