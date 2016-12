Frontal gegen Lkw geprallt: Lenkerin tot

Kurz nach 12.00 Uhr hat sich am Dienstag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Für die Auto-Lenkerin, die die Kontrolle über ihr Auto verlor, kam jede Hilfe zu spät.

Die Pensionistin war auf der B120 Richtung Scharnstein unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Die Lenkerin schlitterte auf die linke Fahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Der Lkw-Lenker hatte noch versucht auszuweichen, jedoch konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Frau war auf der Stelle tot. Die B 120 ist an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar.