Waldzell: Wohnhaus in Vollbrand

Ein Wohnhaus in Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) ist Dienstagfrüh in Vollbrand gestanden. Die beiden Bewohner konnten noch rechtzeitig flüchten und blieben unverletzt. Der Schaden an dem Haus ist aber massiv.

Gegen 7.00 Uhr brach in dem Dachstuhl des 200 Jahre alten Holzhauses das Feuer aus. Danach herrschte Alarmstufe 2 bei dem Großeinsatz. Die etwa 100 alarmierten Feuerwehrmänner konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, doch das Haus war nicht mehr zu retten.

Den beiden Bewohnern - eine Frau und ihr 55-jähriger Sohn - ist nichts passiert, sie haben das Feuer rechtzeitig bemerkt und flüchten können. Der Sohn hatte noch versucht, das Feuer, das im Dachboden ausgebrochen war, mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen - allerdings erfolglos.

Der Schaden am Haus ist dem Einsatzleiter der Feuerwehr Waldzell zufolge massiv, das obere Stockwerk sei total zerstört. Im Laufe des Vormittags konnten vier der acht alarmierten Feuerwehren wieder einrücken. Am Dienstag sollen noch Ermittler die Brandursache klären.