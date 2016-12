Wieder mehr Dämmerungseinbrüche

Bei den Dämmerungseinbrüchen wird wieder ein Anstieg verzeichnet. In den vergangenen Tagen waren die Täter besonders aktiv. In Pettenbach, am Pöstlingberg und in St. Florian gingen sie ans Werk, waren dabei aber nicht immer erfolgreich.

In Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) scheiterte ein Einbrecher an den Rollläden, mit denen alle Fenster gesichert sind. Die Hausbesitzerin bemerkte aber Spuren dieses Einbruchsversuchs und erstattete Anzeige. Weniger vorsichtig ging ein Täter beim Einbruch in ein Haus am Pöstlingberg vor. Laut Polizei schlug er mit einem Pflasterstein ein Fenster ein und stahl 20 Euro aus einer im Vorraum abgelegten Geldbörse.

Sogar Kamin- und Ofentüren geöffnet

Deutlich mehr erbeuteten zwei Unbekannte in St. Florian bei Linz. Sie drangen durch ein ebenerdiges Fenster in eine Einfamilienhaus ein und durchsuchten es besonders gründlich. Sie schauten auch im Keller nach und öffneten sogar die Kamin- und Ofentüren. Ihre Beute bestand aus einem Laptop und 1.600 Euro in bar. Die Polizei konnte Spuren sichern, die möglicherweise zu den Tätern führen.

Auch im Innviertel waren am Sonntag Dämmerungseinbrecher am Werk. In Lengau (Bezirk Braunau) brachen die Täter ein Fenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten alle Räume. Laut Polizei dürften sie aber nichts erbeutet haben.