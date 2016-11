Von falscher Online Firma um 400 Euro betrogen

Ein 29-Jähriger aus Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung ist von einer Fake-Firma im Internet um 400 Euro geprellt worden. Der Mann hatte online einen Wäschetrockner bestellt und musste nach der Zahlung feststellen, dass es das Unternehmen gar nicht gibt.

Der Oberösterreicher hatte den Trockner am 2. November online geordert und das Geld gleich überwiesen, da dies die einzige angebotene Zahlungsvariante war. Die Ware wurde aber nie geliefert. Auf Nachfrage per E-Mail wurde der Mann zunächst noch vertröstet, wenig später war die Homepage nicht mehr erreichbar. Der 29-Jährige erstattete Anzeige.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnte am Mittwoch ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche: Wenn man in einem Online-Shop nicht per Nachnahme, Kreditkarte, Paypal oder anderer Treuhandsysteme zahlen kann, sei höchste Skepsis angebracht. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass es weitere Opfer geben könnte.

Sie ersuchen diese, sich bei der Polizeiinspektion Steyregg oder beim Landeskriminalamt zu melden. Vor der Firma „Technik-Versand24.com“ wurde offenbar bereits im Internet in diversen Foren gewarnt. Es sei aber leicht möglich, dass die Betrüger ihre Masche unter einer anderen Webadresse fortsetzen, hieß es bei der Polizei.