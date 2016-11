Flüchtlinge: Neue Hilfe für Arbeitssuche

Um Kurs- und Arbeitsmarktangebote für Flüchtlinge leichter zugänglich zu machen, ist eine eigene Online-Landkarte entwickelt worden. Die Informationen sind in mehreren Sprachen abrufbar, so Land OÖ und Arbeitsmarktservice (AMS) am Dienstag.

Per Mausklick werden auf der Website des sogenannten „Wegweisers für Integration und Arbeit“ die Angebote für Deutsch-Kurse, Anlaufstellen und Beratungen bis zu konkreten Jobangeboten dargestellt. Ähnlich wie auf einer Landkarte - und in acht Sprachen. Die Angebote für Bildung und Arbeitsmarkt können nach Bezirken oder gefiltert werden. Damit solle die Integration in den heimischen Arbeitsmarkt vereinfacht werden, so Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grünen).

Land OÖ/AMS

Gesucht: Dachdecker, Spengler

Etliche Flüchtlinge würden gute Qualifikationen mitbringen und in Mangelberufen dringend gebraucht, so anschober. Solche Mangelberufe mit zu wenigen heimischen Arbeitswilligen gebe es zum Beispiel in der Landwirtschaft oder im Gastgewerbe; dringend gesucht würden aber auch Dachdecker, Spengler, Bäcker, Zimmerer oder Arbeiter für die fleischverarbeitende Industrie, hieß es.

Bereits 120 Jobs vermittelt

Das Interesse auf beiden Seiten ist groß, allein heuer habe das AMS OÖ bereits 120 jungen Asylwerbern und Asylwerberinnen eine Lehre in Mangelberufen vermitteln können, so Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer vom AMS OÖ. Ein Problem sei aber noch die Mobilität: viele Flüchtlinge könnten sich die öffentlichen Verkehrsmittel zu den nächsten Kursen oder Lehrstellen nicht leisten.

Derzeit werde jedoch gemeinsam mit Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) an einer Lösung gearbeitet, so Anschober. Derzeit seien in OÖ übrigens 1.460 Asylberechtigte auf Jobsuche und 640 in Schulungen.

Link: