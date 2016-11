Norbert Hofer zu Gast bei Radio Oberösterreich

Norbert Hofer, einer der zwei Kandidaten bei der Wiederholung der Stichwahl für das Bundespräsidentenamt am 4. Dezember, hat am Montag im ORF Landesstudio die Fragen der Hörer von Radio Oberösterreich beantwortet.

Die erste Frage des Gesprächs von Norbert Hofer mit ORF-Redakteur Gernot Ecker war die gleiche wie an Alexander van der Bellen: Am 8. Juli war der letzte Arbeitstag von Bundespräsident Heinz Fischer – seitdem gehe für den Beobachter alles seinen gewohnten Gang.

Für Hofer ist der Bundespräsident eine Prüfinstanz – er habe zu prüfen ob Gesetze verfassungskonform zustande gekommen sind; er schließt Staatsverträge ab und er ist ein Ausgleichsgewicht in dem Machtdreieck Parlament – Regierung – Bundespräsident, und die Landeshauptleute. Er ist der einzige Politiker, der direkt vom Volk gewählt wird, und er soll auch moralische Instanz sein, so Hofer.

ORF

Dauer und Anfechtung der Wahl

Zwei Anrufer zum Thema Dauer und Wahlanfechtung wollten eine Stellungnahme bezüglich Mehrkosten „von 14 Millionen Euro“ und „Vernichtung von Volksvermögen“. Hofer antwortete, dass eslaut der Richter des Verfassungsgerichtshofes „eben leider massiven Raum für Manipulationen“ gegeben habe.

Darauf warf Ecker ein, dass die Richter keine Manipulation sondern ein Vergehen der Wahlordnung festgestellten. Hofer blieb dabei, dass es eine Wahlmanipulationen gegeben habe – und er machte sich für eine entsprechende Wahlrechtsänderung stark.

ORF

Thema Wahlplakate

Johannes Ullner, ein Internet-User, sprach die Wahlplakate an: Auf sämtlichen Plakaten ist zu lesen: Norbert Hofer und darunter Bundespräsident. Seiner Meinung nach eine „ungeheuerliche Äußerung wenn bereits vor der Wahl ein Ergebnis dasteht“. Für Hofer sei die Botschaft klar zu verstehen, dass er für das Amt des Bundespräsidenten kandidiere „ich kann ja nicht unten Hustinettenbär hinschreiben“. Er berichtete, dass das geprüft wurde, weil die Aussage klar sei.

Anrufer Josef Haidinger aus Thalheim bei Wels von dem Kandidaten zum Bundespräsidenten wissen, wie dieser zu der Aussage‘so wahr mir Gott helfe‘ stehe, wenn das im Zweite Gebot sagt, „du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen“. Dazu habe es auch aus den Kirchen Kritik gegeben, die Gelöbnisformel auf Plakaten zu verwenden, so Ecker. Hofer erklärte, dass er mit van der Bellen darüber diskutiert habe diese Formel zu verwenden; „Er (van der Bellen, Anm.) würde es nicht tun – ich mache es“, und wolle damit um die Ernsthaftigkeit unterstreichen.

Thema innenpolitische Regierungsarbeit

Er glaube nicht, dass die Regierung (in der jetzigen Form, Anm.) bis 2018 arbeite, sagte Hofer zum Thema Innenpolitik. Aus seiner Sicht, könnte es im Mai 2017 gewählt werden. Auch wenn er als Bundespräsident den Formalakt der Demission angeboten bekomme, werde er sie nicht annehmen. „Danach werden wir sehen ob sie noch in die Gänge kommen.“ Priorität hätten seiner Meinung nach, die Vorschläge des Rechnungshofes (RH) umzusetzen – wie die Standortplanung von Spitälern. Laut RH verlieren wir durch fehlende Koordination pro Jahr 4,7 Milliarden Euro.

Bei der Mindestsicherung sieht Hofer als gute Lösung, wenn Asylberechtigte in der Grundversorgung blieben, d.h. Sachleistungen plus Taschengeld, bis sie eine Arbeit hätten. Darauf angesprochen, dass Veränderung der Mindestsicherung alle treffen, sprach sich Hofer dafür aus, das europäische Recht zu reformieren, „denn warum sollen nicht Staatsbürger mehr Möglichkeiten haben, als jene, die erst seit kurzem im Land sind“.

Thema EU

Karl Lang aus Rainbach wollte wissen, was Hofer „Heimat“ bedeute. Hofer dazu: „Das ist der Ort, wo ich mich nicht erklären muss. Oder: Jeder Mensch hat so eine gewisse Eigenresonanz, also ganz bestimmt tickt. Die Heimat ist der Platz, der einfach dazu passt. Natürlich bin ich Europäer, und ich bin Burgenländer, Pinkafelder und ein Familienmensch.“

Die EU sei die Summe der Mitgliedsländer, so Hofer. Was man brauche, wäre eine bessere, subsidiäre EU. Die großen gemeinsamen Themen müssten auf europäischer Ebene geregelt werden. Dazu gehöre auch eine bessere Verzahnung der Armeen der Mitgliedsländer, aber wichtig sei ihm, dass Österreich neutral sei. Die EU müsse sich nicht um Glühlampen oder Grillhandschuhe kümmern, das Wichtigste sei, dass die EU wieder wirtschaftlich stark werde.

ORF

Deutschland sei ein ganz wichtiger Handelspartner für Österreich, so Hofer. Deshalb werde die Orientierung auch in Richtung Deutschland bleiben. Aber, auch Slowenien, Kroatien und Serbien werden nach 2020 EU-Mitglieder werden, deshalb pflege er auch sehr freundschaftliche Kontakte zu diesen Staaten, sagte Hofer.

Thema US-Wahl und Türkei

Nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten habe man zu Dritt gratuliert, das Präsidium des Nationalrates – Karl-Heinz Klopf, Doris Bures und er – weil man derzeit die Agenden des Bundespräsidenten zu tragen hätten, so Hofer. Es seien zwei Schreiben vorbereitet gewesen, und jenes an Donald Trump wurde dann abgeschickt. Der Wahlkampf in den USA sei unschön gewesen und für einen Österreicher, der so etwas nicht gewohnt sei, schwer zu verdauen gewesen, so Hofer.

Sein Nein zu CETA halte, versicherte Hofer auf die Frage eines Anrufers. Nur die demokratische Entscheidung der Bürger könne etwas ändern. Zur Situation in der Türkei gefragt, sagte Hofer, dass man eine Gesprächsbasis nicht kappen solle, aber derzeit sei die Situation extrem schwierig. „aber man muss schon aufzeigen, dass das nicht geht“, solange Erdogan Staatschef sei, werde er keinen Staatsbesuch in die Türkei machen.

Das gesamte Gespräch von Norbert Hofer mit ORF-Redakteur Gernot Ecker hören Sie hier: