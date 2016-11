Mehrere Fußgänger bei Pkw-Unfall verletzt

Am Samstagabend hat ein Autofahrer in Alkoven (Bezirk Eferding) gestoppt, um eine Gruppe Fußgänger über die Straße gehen zu lassen. Das dürfte ein nachkommender Lenker übersehen haben, prallte auf den stehenden Pkw - die Bilanz: Mehrere Verletzte.

Gegen halb neun am Abend wollen laut Feuerwehr Alkoven mehrere Jugendliche die B129 überqueren. Ein Autolenker hielt an und wollte die Gruppe über die Straße lassen, als plötzlich ein anderer Autofahrer in das stehende Fahrzeug prallte und es nach vorne in die Fußgängergruppe schob.

laumat.at / Christian Schürrer

Durch Weihnachtsmarkt viele Helfer

Weil der Unfall während der Zeit des Weihnachtsmarktes passierte, waren viele freiwillige Helfer rasch zur Stelle und bemühten sich um die Verletzten. Nach kurzer Zeit traf auch ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Letztlich stellt sich heraus, dass die Verletzungen nicht so schlimm waren, wie angenommen. Drei Fußgänger und die beiden Autolenker wurden laut Polizei leicht verletzt.

laumat.at / Christian Schürrer

Ein Alkomattest beim mutmaßlichen Unfallverursacher, einem 22-jährigen, bleibt negativ. Der Ermittlungen wie es zu dem Unfall gekommen ist, waren Sonntagfrüh noch nicht abgeschlossen.