Frau starb nach Untersuchung in Spital

Eine 36-Jährige soll zwölf Stunden nach einer Untersuchung in einem Linzer Spital an einer Gehirnblutung gestorben sein. Sie sei mit Kopfweh und taubem Gefühl im Bein gekommen und einer Migräne-Diagnose heimgeschickt worden, so die „Kronen Zeitung“ (Samstagsausgabe).

Man habe noch keine interne Rücksprache halten können, das könne erst am Montag erfolgen, sagte eine Sprecherin des Spitals der Barmherzigen Brüder. Man werde den Fall intern prüfen und mit den zuständigen Ärzten sprechen. „Ich möchte festhalten, dass wir sehr betroffen sind vom Tod der Frau“, so die Sprecherin.

„Computertomografie nicht nötig“

Laut Zeitungsbericht soll ein Mediziner der Patientin gesagt haben, eine Computertomografie für eine weitere Untersuchung sei nicht nötig, da sie eine Migräne habe. Ihr Ehemann habe sie dann nach Hause gebracht, wo sie etwas aß und sich hinlegte.

Zwei Stunden später soll sie am Rückweg von der Toilette bewusstlos zusammengebrochen sein. Sie sei vermutlich bereits hirntot in den Neuromed-Campus (vormals Landes-Nervenklinik) gebracht worden, wo vergangenen Sonntag die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet wurden, hieß es in dem Bericht.