Falscher Polizist im Innviertel

Ein falscher Polizist treibt im Innviertel sein Unwesen: Der Mann mit südländischem Aussehen sprach in Schärding einen 15-jährigen Mopedlenker an, gab sich als Zivilbeamter aus und verlangte in schlechtem Deutsch dessen Dokumente.

Der Bursch wollte der Aufforderung schon nachkommen, wurde aber stutzig, als ihn der vermeintliche Beamte auch noch fragte, ob er Moslem sei.

Fahndung erfolglos

Er wollte von dem Mann einen Dienstausweis sehen - der Unbekannte attackierte daraufhin den 15-Jährigen. Der konnte den Angriffen aber ausweichen und davon laufen. Die Fahndung nach dem falschen Polizisten blieb erfolglos.