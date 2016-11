Weltweit sicherste „Cloud“ aus Linz

Die weltweit sicherste „Datenwolke“ oder „Cloud“ stammt von Fabasoft aus Linz. Das hat eine internationale Jury festgestellt. Die „Cloud“ ist eine Technik, bei der Daten oder Programme genützt werden, die nicht am Gerät installiert sind.

Inzwischen werden Clouds auch von privaten Nutzern für Fotos oder Programme verwendet, egal ob mit dem PC, dem Tablet oder dem Smartphone. Diese Daten werden für den Benutzer unsichtbar, auf Servern irgendwo auf der Welt gespeichert. Vielen Unternehmer ist es aber zu riskant, wenn sie nicht wissen, wo ihre Daten lagern, so Helmut Fallmann, Vorstand von Fabasoft: „In unserer Cloud liegen die Daten in Europa, und sie funktioniert auf Basis von Europäischem Recht.“

Internationale Ausschreibungen gewonnen

Mit ihrer Cloud hat Fabasoft internationale Ausschreibungen gewonnen. In Österreich verwendet sie beispielsweise die Post. Einen Namen hat sich das börsennotierte Unternehmen mit Software für öffentliche Institutionen in Europa, aber auch für große Firmen gemacht. Allerdings: Noch immer werde die Cyberkriminalität unterschätzt, so Fallmann: „Ich denke schon, dass uns die physische Welt wesentlich näher ist als die virtuelle. Aber wir müssen lernen, dass die Sicherheitsbedrohungen in der virtuellen Welt mittlerweile größer als in der realen Welt geworden sind.“

„Datenwelt hat viele unzeitgemäße Hürden“

Die Datenwelt habe aber viele unzeitgemäße Hürden, etwa innerhalb Europas, die den Datenaustausch nur behindern, damit aber nicht sicherer machen. Das sei alles nicht mehr zeitgemäß, macht sich Fabasoft-Mitbegründer Helmut Fallmann nun Luft in seinem Buch mit dem Titel: „Gegen den Verfall - Wie die Digitalisierung Europa retten muss“. Die steigende Fülle zahlloser Standards, uneinheitlicher Gütesiegel und einer Vielzahl von Geschäftsmodellen schade der Wirtschaft in Europa, vor allem aber den EU-Bürgern, so Fallmann.