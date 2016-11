Kripobeamte auf Adventmarkt attackiert

Mit einem Handgemenge und zwei Anzeigen hat eine Knallerei am Adventmarkt in Vöcklabruck geendet. Zwei Kriminalbeamte in Zivil versuchten herauszufinden, wer einen Böller gezündet hatte, wurden dabei aber von einem 19-Jährigen attackiert.

Ein Knallkörper am Adventmarkt in Vöcklabruck rief zwei anwesende Polizisten in Zivil auf den Plan. Während sie nach dem Verursacher forschten, kam ein 19-Jähriger, beschimpfte die Beamten, bedrohte sie mit dem Umbringen und griff sie dann auch an, so die Landespolizeidirektion. Die Beamten hätten schließlich Pfefferspray einsetzen müssen, der 19-Jährige wurde festgenommen.

Knallkörper in Auto gefunden

Die Ermittlungen führten zu einem gleichaltrigen aus Regau, der den Böller gezündet hatte, so die Polizei. Im Auto des jungen Mannes, wurden mehrere Knallkörper sichergestellt - er wurde wegen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt, sein Freund, der die Polizisten angegriffen hatte, wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und gefährlicher Drohung angezeigt.