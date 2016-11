Weihnachtslieferung aus Geschäft gestohlen

Die gesamte Handylieferung für das Weihnachtsgeschäft haben Einbrecher aus einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Haid im Bezirk Linz-Land gestohlen. Sie sind dabei durchaus ungewöhnlich in das geschäftslokal eingedrungen.

Über eine Fassadenvertäfelung gelangten die Einbrecher von außen in das Geschäft. Sie montierten ein Element ab und kamen auf diesem Weg in den Lagerraum des Geschäfts. Von dort ging es weiter in den Verkaufsraum, wo die gesamte Handylieferung für das Weihnachtsgeschäft gelagert war.

Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Mit den Mobiltelefonen und auch Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro verließen die Täter das Geschäft - genau auf dem Weg den sie auch beim Eindringen genommen hatten. Stress dürften die unbekannten Einbrecher zu dem Zeitpunkt keinen gehabt haben, denn sie setzten das abmontierte Element der Fassadenvertäfelung wieder in den Rahmen und fixierten es.