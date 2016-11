Fassade der ÖVP-Zentrale in Linz beschmiert

Vorerst noch unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 3.00 Uhr das Heinrich-Gleissner-Haus an der Oberen Donaulände in Linz, die ÖVP-Zentrale der Landesorganisation, mit Farbe beschmiert. Die Polizei vermutet ein politisches Motiv.

Eine Angestellte habe gegen 7.00 Uhr die Exekutive verständigt, teilte die Polizei mit. Die Täter müssen Beutel mit blauer Farbe gegen dem Eingangsbereich und die Fassade geworfen haben. Außerdem wurden Hammer und Sichel in rot auf die Wand gemalt. Für Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer eindeutig politischer Hintergrund.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Video zur Auswertung

Der Eingang des Gebäudes wird videoüberwacht. Die Bilder seien der Polizei übergeben worden. Bis Dienstagmittag gab die Polizei aber noch keine Ergebnisse bekannt. „Es ist ganz klar eine politisch motivierte Tat. Wir schließen nichts aus, ermitteln aber vor allem im linksextremen Milieu“, sagte Polizeisprecher David Furtner.