KTM ging an Schweizer Börse

Die Aktie des Motorrad- und Sportwagenherstellers KTM mit Sitz in Mattighofen, ist an der Schweizer Börse gestartet. Dadurch erhofft sich die Firma einen besseren Zugang zu internationalen Investoren.

Die KTM-Aktie schloss am Montag auf 5,20 Franken (4,85 Euro). Dies, nachdem sie mit einem Ausgabepreis von 4,90 Franken bereits 4,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag an der Wiener Börse gestartet war. Zürich ist der neue Haupthandelsplatz für die Titel des größten Motorradherstellers Europas.

Market-Wechsel an Wiener Börse

Das nächste Ziel ist eine Aufnahme in den Swiss Performance Index (SPI). Aus diesem Grund will KTM per Ende 2017 an der Wiener Börse den Wechsel vom „Prime Market“ in das untergeordnete Marktsegment „Standard Market“ beantragen.

Ende Juni zog sich KTM von der Wiener Börse zurück, weil diese zu sehr die Probleme der überbürokratisierten, heimischen Wirtschaft widerspiegle und nur ein verhaltenes Wachstum möglich mache, meinte der KTM Chef Stefan Pierer.

Zur österreichischen Gruppe gehören die Marken KTM und Husqvarna. Neben dem Fahrzeugbau ist KTM auch im Rennsport sowie im Technologie- und Immobilienbereich tätig. Das Unternehmen hat rund 2.500 Angestellte und generierte im vergangenen Jahr einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro.

