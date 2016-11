Vorbereitungen auf die Skisaison

Der Winter ist in den Bergen angekommen. In den Schigebieten ist die Freude naturgemäß groß. Dort kann wegen der niedrigen Temperaturen schon zusätzlich Kunstschnee erzeugt werden. In Gosau sind mit den ersten Schneeflocken auch die Buchungszahlen deutlich gestiegen.

Oben auf den Bergen herrscht bereits tiefster Winter. Die Pisten sind mit einer dicken Schneedecke überzogen, die Bäume sind weiß und die Schneekanonen, die laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren, Alfed Bruckschlägl vom Schigebiet Dachstein West. Denn dank der kalten Temperaturen hätte man auf 1.500 Meter bereits um die 30 cm Schnee.

Bereits 15 Prozent mehr Buchungen

Im Vorjahr war es ganz anders. Da war es zwar im Oktober kalt, von November bis Mitte Jänner war es dann aber warm. Wie wichtig das Winterwetter auch für den Tourismus ist, zeigen die Buchungsanfragen. Sobald der Winter anklopft, steigen auch die Buchungen.

ORF

Im Inneren Salzkammergut sind die Buchungen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, so Pamela Binder vom Tourismusverband Inneres Salzkammergut: „Heuer ist der Schnee im November gekommen – das ist ein sehr gutes Zeichen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir bereits 15 Prozent mehr Buchungen.“ Allein am Samstag habe man aufgrund des winterlichen Wetters 80 Anfragen bekommen.

Guter Start in die Wintersaison Der Winter klopft in den Bergen kräftig an: Mit dem ersten Schnee und den niedrigen Temperaturen, können die Schneekanonen schon Schneevorräte produzieren.

Saisonstart Ende November

Dem Saisonstart steht hier in Gosau also nichts mehr im Weg. Läuft alles planmäßig sperren hier im Skigebiet Dachstein West die Lift am 3. Dezember auf. Hinsterstoder geht bereits am 26. November auf. Die Wurzeralm am 8. Dezember.

Links: