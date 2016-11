Geld sparen bei Strom und Heizen

Das höchste Sparpotential beim Wechsel von Strom- und Gasanbieter haben derzeit die Linzer. Ein Transfer vom teuersten zum günstigsten Anbieter macht fast 1.000 Euro Unterschied im ersten Jahr aus.

Von Monat zu Monat steige in Österreich das Sparpotenzial, heißt es bei der E-Control. Wer vom regionalen Strom- und Gasversorger auf den günstigsten Anbieter wechselt, kann um viele hundert Euro günstiger davonkommen. Diese Differenz ist derzeit bundesweit in Linz am größten.

In der Landeshauptstadt lohnt sich ein Wechsel vom teuersten zum günstigsten Anbieter besonders, denn man spart sich damit 923 Euro im ersten Jahr, gerechnet auf einen Durchschnittshaushalt. Natürlich ist hier der Erstkundenrabatt mit eingerechnet, aber auch danach kann man in Linz immer noch mit einer jährlichen Ersparnis von mehr als 600 Euro rechnen. Das entspricht immerhin fast den durchschnittlichen Jahresstromkosten eines österreichischen Haushaltes.

Für Oberösterreicher, die außerhalb von Linz wohnen, macht sich ein Wechsel vom teuersten zum günstigsten Anbieter kaum weniger bezahlt. Bis zu 870 Euro spart man sich im ersten Jahr, in der Folge sind es immer noch 547 Euro bei einem durchschnittlichen Strom- und Gasverbrauch. Für Haushalte sei der Wechsel rasch und unkompliziert möglich, betont das Wirtschaftsministerium. Für individuelle Berechnungen steht der Tarifkalkulator der E-Control zur Verfügung.

