Hartnäckiger Brand in Recyclinganlage in Linz

In Linz ist in einer Recyclinganlage nahe der voestalpine Sonntagnacht ein Brand ausgebrochen, der sich als besonders hartnäckig erwies. Tonnen von Müll müssen auf Glutnester untersucht werden, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Gegen 23.30 Uhr schlugen die Brandmelder Alarm. Die Betriebsfeuerwehr der voestalpine begann mit den Löscharbeiten in der Lagerhalle, wo der Gewerbe-Restmüll sortiert und gepresst wird, muss aber bald zur Verstärkung anfordern. Die Rauchentwicklungen war extrem, so der Einsatzleiter der Linzer Berufsfeuerwehr Andreas Koch, aber nicht gefährlich „Der Rauch der Aufsteigt ist in erster Linie Wasserdampf“.

ORF

Tonnenweise Müll zu durchsuchen

Die Schwierigkeit für die Einsatzkräfte bestand darin, die gepressten Müllballen auseinanderzureißen und aus der Halle zu bringen – gelöscht wurden sie im Freien. Weil das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, konnte man davon ausgehen, dass sich in der Halle keine Menschen aufhielten, sagte Einsatzleiter Michael Linninger.

Bei dem Gewerbemüll handelte es sich vor allem um Verpackungsmaterial, deshalb sei man mit schwerem Atemschutz an die Arbeit gegangen, damit keine Gefährdung der Helfer bestand.

Vermutlich Selbstentzündung

Als Ursache für den Brand, der wahrscheinlich bereits am Sonntag im Tagesverlauf entstanden war, kommen für Linninger vielfältige Fakten in Frage. Nach ersten Ermittlungen gehe man aber von einer Selbstentzündung aus, hieß es aus dem Vorstand des Abfall-Entsorgers. Wie stark Halle und Maschine beschädigt sind, stehe noch nicht fest. Der Betrieb soll in den nächsten Tagen wieder uneingeschränkt laufen.