Tscheche wollte in Möbelhaus übernachten

Ein Tscheche hat sich in einem Möbelhaus in Haid einsperren lassen, um dort in einem ausgestellten Bett zu übernachten. Ein Sicherheitsmann wurde auf das permanente Licht in der Abteilung aufmerksam und schaltete die Polizei ein.

Der 27-jährige Mann war offenbar während der Öffnungszeit, wie ein gewöhnlicher Kunde, in das schwedische Möbelhaus gekommen und sich dann bei Geschäftsschluss versteckt und einsperren lassen, so die Polizei zu dem Vorfall vom Freitag. Gegen 23.00 Uhr wurde allerdings ein Sicherheitsmann aufmerksam, weil die Bewegungsmelder immer wieder in der Schlafabteilung Licht auslösten.

Proviant aus Restaurant

Er verständigte die Polizei. Die kam mit einem Diensthund und machte sich gemeinsam mit dem Wachdienst auf die Suche. In der Schlafabteilung im ersten Stock trafen sie auf den Tschechen, der sich offenbar auch mit Proviant versorgt hatte. In einem Rucksack fand die Polizei Mineralwasser und Kekse aus dem Restaurant des Möbelhauses.

Der 27-Jährige reagierte angesichts der Polizei und des Hundes aggressiv – schrie und versuchte die Beamten einzuschüchtern. Er wurde schließlich überwältigt und aus dem Haus gebracht. Da der Mann kaum Deutsch sprach, konnte er nicht zu den Gründen für sein Vorhaben befragt werden. Unklar sei daher auch, ob es sich um einen Unterstandslosen handelte.