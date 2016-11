Forstarbeiter von Ast schwer verletzt

Bei Forstarbeiten ist am Samstag in Waldzell im Kobernaußer Wald ein Mann schwer verletzt worden. Beim Fällen eines Baumes war ein Ast abgebrochen und hatte den Mann am Kopf getroffen – eine Notoperation dauerte bis in die Abendstunden.

Der 49-jährige Waldzeller war am Vormittag mit einem Bekannten damit beschäftigt, im Kobernaußer Wald nahe der Ortschaft Nussbaum einen Baum zu fällen. Dabei brach ein Ast des Baumes ab und traf den Mann am Kopf, so die ersten Ermittlungen zum Unfallhergang. Der Bekannte verständigte sofort per Handy die Rettungskräfte.

Diagnose: Offener Schädelbruch

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der verletzte 49-Jährige in Christian-Doppler-Klinik in Salzburg gebracht. Laut Krankenhaus erlitt der Waldzeller einen offenen Schädelbruch. Die Notoperation dauerte mehrere Stunden. Nach Auskunft des zuständigen Oberarztes sei der Patient zwar nicht in akuter Lebensgefahr, aber die Verletzung sei zu schwer, um Entwarnung geben zu können.