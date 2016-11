Die Lange Nacht der Bühnen in Linz

Die Lange Nacht der Bühnen in Linz wird am Samstag von 19.00 bis 24.00 Uhr alle Kulturinteressierten und Neugierigen auf Trab halten. 300 Künstler laden an 28 Spielstätten zum sechsten Mal die Nachtschwärmer zu Tanz, Theater und Kabarett ein.

Nach dem Motto „Die ganze Stadt wird Bühne“ sind die Veranstaltungsorte im ganzen Stadtgebiet verstreut – natürlich sind alle großen Häuser wie Musiktheater, Brucknerhaus und LENTOS. Aber auch viele kleine Bühnen machen ab 18.00 Uhr Programm. Für die Jüngsten beginnt der Schnuppertheatertag teilweise bereits um 14.00 Uhr, so Organisator Alfred Rauch Samstagfrüh in Radio Oberösterreich. Es gehe darum, sich Gusto auf Unbekanntes zu holen.

Landestheater / Tom Mesic

Leistungsschau mit Überraschungen

Die Leistungsschau der Kulturszene hat auch einige Überraschungen parat, so Rauner. Im Ars Electronica Center (AEC) etwa findet zurzeit ein Symposium zu Performancekunst statt – und alle teilnehmenden Künstler aus Österreich, Deutschland, Rumänien, Bulgarien und China werden dann bei der Langen Nacht der Bühnen ihre Projekte präsentieren: „Eine Mischung aus darstellender Kunst im Deep Space des AEC“.

Alfred Rauch im Gespräch mit ORF-Moderator Günther Madlberger

Vorstellungen zwischen 15 und 20 Minuten

Das Theater Phönix zum Beispiel bietet einen Blick hinter die Kulissen des Hauses, zudem Probenausschnitte der Produktion Charleys Tante und im Brucknerhaus unternimmt Tenor Herbert Lippert mit Spring String Quartett eine Schlagerzeitreise. Die einzelnen Veranstaltungen dauern zwischen 15 und 50 Minuten.

Es gilt ein Einheitspreis von zwölf Euro. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre ist die Lange Nacht der Bühne frei, sie benötigen aber ein Zählband, das für Kurzentschlossene in allen Spielstätten ab einer Stunde vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn und beim Infostand in den Redoutensälen erhältlich ist.

