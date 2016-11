Wintermonate: Gefährlichste Zeit für Fußgänger

Mit dem November hat das für Fußgeher gefährlichste Quartal im Straßenverkehr begonnen. Laut einer Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, gebe es in diesen Monaten die meisten Unfälle mit Fußgängern.

Für Fußgänger sind die Monate November, Dezember und Jänner die gefährlichsten. Das zeigt auch die Unfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. In diesen Monaten gibt es die meisten Verkehrsunfälle, bei denen Fußgänger zu Schaden kommen, weil sie sehr oft von den Fahrzeuglenkern zu spät gesehen werden. Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit wesentlich, so Petra Riener vom ÖAMTC, die zu heller Kleidung rät oder Reflektorbänder, „vielleicht sogar eine Warnweste über Jacke und Mantel“.

Dunkles wird erst in 30 Metern gesehen

Der Autofahrer sieht einen dunkel gekleideten Fußgänger erst wenn er nur noch 30 Meter entfernt ist – helle Kleidung und Reflektoren werden bereits in 130 Metern wahrgenommen, so Riener. Auch, wenn man in der Dämmerung oft selbst noch das Gefühl habe, gut zu sehen, bedeute das nicht, dass man von anderen auch gut gesehen wird.

Außerdem verändere sich die Wahrnehmung der Autolenker bei Dunkelheit, Geschwindigkeiten und Abstände können schlechter eingeschätzt werden. Deshalb sollten die Scheinwerfer regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Auch saubere Autoscheiben seien laut Experten ein sehr häufig unterschätztes Sicherheitskriterium.