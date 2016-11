Tote Ehefrau in Teich gefunden

Weil seine Frau nach der Halloween-Nacht nicht nach Hause gekommen war, machte sich der Mann aus Haslach an der Mühl (Bezirk Rohrbach) auf die Suche. Er fand seine Frau tot in einem Teich treibend.

Weil seine Frau am Morgen des Allerheiligentages noch immer nicht zuhause war, machte sich der Mann aus Haslach an der Mühl gegen 9.00 Uhr früh auf die Suche und machte dabei einen schrecklichen Fund. In der Nähe des Schlosses Lichtenau, in etwa zwei Kilometer vom Ortszentrum von Haslach entfernt, fand er seine Frau tot in einem Teich treibend.

Obduktion ergab Tod durch Unfall

Das Landeskriminalamt schaltete sich ein – kurz stand im Raum, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Nach einer Obduktion steht nun aber fest, dass es ein Unfall war. Die 57-jährige dürfte am Nachhauseweg in der Nacht in den Teich gefallen und ertrunken sein.

Die Polizei wartet nun noch auf das Ergebnis eines toxikologischen Gutachtens, das klären soll, ob Alkohol oder Drogen bei diesem Unfall eine Rolle gespielt haben.