Flüchtiger mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Jener Mann, der am Dienstag von zwei Polizisten aus seiner brennenden Wohnung in Linz gerettet wurde und dann flüchtete, ist mittlerweile gefasst worden. Er soll noch Mittwochabend befragt werden.

Der 44-Jährige, der Dienstagfrüh in einer Wohnung in Linz einen Brand gelegt haben soll und nach seiner Rettung aus dem Spital geflüchtet ist, konnte von der Polizei ausgeforscht und festgenommen werden.

Von Polizei gerettet und dann geflüchtet

Der Mann hatte sich selbst in Lebensgefahr gebracht, als er eine Couch in der Wohnung seiner Freundin in Brand steckte. Zwei Polizisten retteten den Mann aus der stark verrauchten Wohnung und brachten ihn ins Krankenhaus. Von dort verschwand der 44-Jährige allerdings. Für die Ermittler war klar, dass es sich bei dem Geretteten um den mutmaßlichen Brandstifter handelt. Der 44-Jährige wird in den Abendstunden einvernommen. Hintergrund der Tat dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein.

