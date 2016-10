Swoboda im Para-Kata-Finale der WM

Oberösterreichs Silbermedaillengewinner bei den Paralympics, Markus „Mendy“ Swoboda, hat bei der Karate Weltmeisterschaft in der Linzer Tipps Arena für eine Sensation gesorgt. Er kämpft im Kata-Bewerb um eine Medaille.

„Ich kann es gar nicht fassen - ich habe so hart trainiert, war so häufig am Boden zerstört - und jetzt stehe ich nach meinem ersten Karate-Wettkampf im WM-Finale. Ein Traum“, strahlte Swoboda. Der Altenberger war vor allem vom Publikum angetan: „Jeden Schrei, den ich tat, machten die Fans mit. Das hat mich motiviert. Obwohl ich zwischendurch ein paar Rollstuhl-Fahrfehler machte.“

Keine Erfolgserlebnisse gab es dafür für Österreichs Kumite-Teams. Die Damen unterlagen in Runde eins Mexiko mit 0:2, die Herren verloren gegen Italien nach 2:0-Führung noch 2:3.