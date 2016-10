Einbrecher von Polizeihund geschnappt

In Vöcklamarkt hat ein Polizeihund einen Einbrecher gestellt. Der Täter war vom Hausbesitzer überrascht worden und in einen naheliegenden Wald geflüchtet. Dort hatte er sich zwar versteckt, aber nicht gut genug für einen Polizeihund.

Donnerstagmittag war ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Vöcklamarkt eingestiegen und wurde dabei auf frischer Tat vom Besitzer überrascht. Der Täter sprang vom Balkon im ersten Stock und flüchtete in einen nahegelegenen Wald. Für die Suche rückten sofort Polizisten, ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund mit dem Namen Cliff an.

Unter Laub und Ästen versteckt

Mit bloßem Auge war der Einbrecher nicht mehr zu sehen. Er hatte sich unter einem entwurzelten Baumstamm versteckt und mit Laub und Ästen bedeckt. Für Polizeihund Cliff war das aber kein Problem, denn er spürte den Verdächtigen schnell auf. Der rumänische Staatsbürger wollte den Schäferhund vertreiben und schlug ihn, woraufhin er von Cliff in den Unterarm gebissen wurde. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Polizei

Der 34-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.