Zeugensuche nach Schlägerei

In Bad Ischl sucht die Polizei Zeugen einer folgenschweren Schlägerei. Ein 25-jähriger Verkäufer und ein Unbekannter waren sich in einem Lokal in die Haare geraten, weil beide an einem Dartautomaten spielen wollten.

Schließlich versetzte der Unbekannte dem 25-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht - mit gravierenden Folgen. Der Verkäufer hat nun bleibende Schäden an seinem linken Auge, er verlor dadurch 60 Prozent seiner Sehkraft.

Zirka 25-jähriger Einheimischer gesucht

Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 25 Jahre alten Einheimischen handeln, er war in Begleitung mehrerer gleichaltriger Freunde unterwegs. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen der Auseinandersetzung melden.