Härtere Zeiten für Linzer Pendler

Für Pendler werden in Linz etwas härtere Zeiten anbrechen. FPÖ-Verkehrsstadtrat Markus Hein möchte das Gratis-Parken auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände in ein kostenpflichtiges umwandeln. Und er bekommt Unterstützung von der SPÖ.

Fraktionschef Stefan Giegler begrüßt den Vorstoß des Freiheitlichen und merkt an, dass die SPÖ so etwas schon vor zwei Jahren zur Diskussion gestellt habe.

Tagesgebühr für Jahrmarktgelände

Wenn es zu einer tatsächlichen Verkehrsentlastung in der Stadt Linz kommen soll, dürfe man sich Ideen wie diesen nicht verschließen, so Giegler. Verkehrsstadtrat Hein will eine Tagesgebühr für das Jahrmarktgelände.