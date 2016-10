Einbrecher drehten Stromversorgung ab

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme haben Einbrecher in Fornach (Bezirk Vöcklabruck) sichergestellt, dass sie in ein Haus eindringen konnten, ohne eine Alarmanlage auszulösen - sie legten einfach im ganzen Haus die Stromversorgung lahm.

In dieser Woche machten sich der oder die Einbrecher am Zählerkasten des Wochenendhauses in Fornach zu schaffen, wann genau ermittelt die Polizei noch. Der Kasten ist an einer Außenwand montiert, dementsprechend leicht zu erreichen und wurde von den Tätern aufgebrochen.

Alarmanlage außer Gefecht gesetzt

Dann wurden die Sicherungen herausgedreht, das gesamte Haus war ohne Strom, und damit wurden auch mögliche Sicherheitsmaßnahmen der Hausbesitzer, etwa eine Alarmanlage, außer Gefecht gesetzt. Die Einbrecher drangen in das Wochenendhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Höhe des Schadens noch nicht bekannt

Die Beute war dann recht ungewöhnlich - zwei Fernseher und eine Reihe von Werkzeugen ließen die Täter laut Polizei mitgehen. Wie hoch der beim Einbruch angerichtete Schaden ist, konnte noch nicht angegeben werden. Von den Tätern fehlt jede Spur.