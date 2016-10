Autos „mit Verzögerung“ gestohlen

Es scheint eine neue Masche zu sein: Nach mehreren Einschleichdiebstählen in zwei Bezirken sind - in einem Fall erst mehrere Wochen später - die Autos der Bewohner gestohlen worden. Zum Teil auch aus den versperrten Garagen.

Betroffen waren laut Polizei die Bezirke Freistadt und Urfahr-Umgebung. Seit September hatten sich unbekannte Täter tagsüber in mehrere Wohnhäuser eingeschlichen und unter anderem auch Autoschlüssel entwendet.

Pkws aus versperrten Garagen gestohlen

Damit stahlen die Diebe dann die Autos der Bewohner - sogar aus versperrten Garagen. In einem Fall lagen zwischen dem Diebstahl der Schlüssel und dem der Autos mehrere Wochen, so die Polizei. Wurden die Täter in den Häusern entdeckt, fragten sie nach dem Bahnhof oder nach der Toilette. In einem Fall war ein VW Golf gestohlen worden.

Täter bei Ausreise nach Tschechien verfolgt

Bei der Ausreise Richtung Tschechien entdeckte eine Polizeistreife das Auto und verfolgte es. Nach kurzer Flucht ließen die Täter das Fahrzeug stehen und entkamen zu Fuß, wie es heißt. Die Polizei rät, Wohnungs- und Haustüren immer zu versperren und bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Diebstählen von Autoschlüsseln sofort die Polizei über Notruf 133 zu verständigen.