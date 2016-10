Zwei Fälle von Kindesentziehung geklärt

Zwei Fälle von Kindesentziehung konnten nun vom Landeskriminalamt geklärt werden. In beiden Fällen haben die Väter ihre Kinder in andere Länder gebracht und dort gegen den Willen der Mütter festgehalten.

Vier Jahre lang wurden die beiden Mädchen, elf und zwölf Jahre alt, in der Türkei festgehalten. Der Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit, der eskalierte, weil der 34-jährige türkischstämmige Vater aus Steyr die Töchter nicht ihrer Mutter überlassen wollte.

Seit 2012 in der Türkei

Seit 2012 waren die Töchter bei Familienmitgliedern in der Türkei. Gegen den Vater war bereits ein EU-Haftbefehl ausgestellt. Als der vor einem Monat von der Türkei nach Prag reiste, konnte er dort am Flughafen festgenommen werden. Die Mädchen sind mittlerweile wieder bei ihrer Mutter.

Mit beiden Söhnen nach Kairo abgesetzt

Streitigkeiten über die Obsorge, die derartig ausufern, sind kein Einzelfall, wie die nächste Festnahme zeigt. Ein 53-jähriger Welser mit ägyptischen Wurzeln verschleppte vor wenigen Monaten seine beiden Söhne im Alter von sieben und neun Jahren nach Ägypten. Nach ihm wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Festgenommen wurde der Mann schließlich am Montag am Flughafen Linz-Hörsching. Jetzt sitzt er in der Justizanstalt Garsten - seine beiden Söhne sind aber nach wie vor bei dem Großvater in Kairo, obwohl die in Österreich lebende Mutter das Sorgerecht hat.

Bis zu drei Jahre Haft

Laut Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt wird bereits intensiv an der Rückführung gearbeitet, um der psychischen Belastung der Söhne ein Ende zu setzen. Beide Väter wurden angezeigt. Bei einer Verurteilung wegen der Entziehung Unmündiger drohen bis zu drei Jahre Haft.