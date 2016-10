40.000 Euro Schaden durch Betrug am Telefon

Eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Ried im Innkreis ist von Betrügern um 40.000 Euro gebracht worden. Das Opfer war auf einen Telefontrick hereingefallen, bei dem ihr ein großer Gewinn vorgegaukelt worden war.

Mit einem Gewinn von 219.000 Euro lockten die Anrufer ihr Opfer. Sie riefen die Frau seit September mehrmals an und konnten schließlich ihr Vertrauen gewinnen. Uman den Gewinn zu kommen, müsse die Frau aber erst Spesen bezahlen.

Elf Überweisungen in die Türkei

Die 44-Jährige ließ sich hinreißen und machte elf Überweisungen in die Türkei, die sich in Summe auf 40.000 Euro häuften. Statt des erhofften Gewinns gab es aber einen weiteren Anruf und eine weitere Forderung von 30.000 Euro. Das war dann doch der Moment, in dem die Frau die Polizei einschaltete. Sie erstattete Anzeige, die Ermittlungen laufen noch.

An Spendenboxen in Traun bediend

Abgeschlossen sind dagegen die Ermittlungen in Traun, wo sich ein 19-jähriger Zivildiener an den Spendengeldern seines Arbeitgebers mehrfach bedient. Er soll Spendenboxen aufgebrochen und eine Handkassa ausgeräumt haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, aus der Geldtasche seines Vorgesetzten in Summe 300 Euro entwendet zu haben. Der 19-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land ist geständig und machte den Schaden von 5.300 Euro noch am selben Tag wieder gut.