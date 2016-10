Autolenkerin prallte auf A7 gegen Wildschwein

Gegen einen wilden Eber ist eine junge Autofahrerin auf der Mühlkreisautobahn (A7) bei Engerwitzdorf geprallt. Das etwa 60 Kilo schwere Tier war auf der rechten Fahrspur gestanden und die Frau konnte nicht mehr ausweichen.

Die junge Frau war am Sonntag kurz nach 21.00 Uhr mit zwei Mitfahrern auf der A7 in Richtung Freistadt unterwegs. Kurz vor dem Ende der Autobahn bei Engerwitzdorf stand auf einmal ein Wildschwein auf dem rechten Fahrstreifen. Die Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen den wilden Eber. Das etwa 60 Kilo schwere Tier wurde beim Anprall getötet.

BFK Urfahr-Umgebung

Am Pkw entstand Totalschaden

Im Auto wurden Fahrer- und Beifahrer-Airbag ausgelöst, die Insassen blieben aber unverletzt. Allerdings entstand am Wagen Totalschaden. Ein Jäger kümmerte sich dann um die Entsorgung des Wildschwein-Kadavers. Im Gemeindegebiet von Engerwitzdorf dürfte derzeit eine Rotte Wildschweine unterwegs sein.

Keine Lücke im Wildzaun

Laut Polizei war es auch am Abend zuvor beinahe zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein Autolenker hatte ebenfalls auf der A7 in diesem Bereich plötzlich ein Wildschwein auf der Straße gesehen und sein Fahrzeug deshalb verrissen. Auch in diesem Fall entstand zum Glück nur Sachschaden. Die Autobahnpolizei prüfte mittlerweile die Wildzäune entlang des entsprechenden Streckenabschnittes, fand aber keine undichte Stelle.