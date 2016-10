Traun: Zwei Müllcontainer angezündet

Ein Brandstifter war in der Nacht auf Samstag in Traun unterwegs. Zweimal wurden dort Abfallcontainer angezündet. Die Polizei geht davon aus, dass beide Brände von demselben Täter gelegt wurden.

Der erste Alarm kam um 00.30 Uhr. Ein brennender Müllcontainer hatte das Carport, in dem er abgestellt war, in Brand gesteckt. Zwei Feuerwehren rückten aus, um zu löschen. Nur eine halbe Stunde später ging in der Nähe ein großer Papiercontainer bei einem Mehrparteienhaus in Flammen auf.

Die Feuerwehr war noch beim ersten Brand und deshalb rasch zur Stelle. Die Polizei geht davon aus, dass beide Brände von demselben Täter gelegt wurden.