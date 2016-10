Mutter deckt Sohn nach Alkofahrt mit Unfall

In Leonding hat ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Die Polizei konnte ihn schließlich ausforschen, obwohl seine Mutter versucht hatte, ihn zu decken.

In der Nacht auf Freitag, gegen 2.30 Uhr, kam der 23-jährige Autofahrer in der Paschingerstraße in Leonding von der Straße ab, prallte erst gegen einen Laternenmasten und dann gegen eine Betonabgrenzung. Das Auto wurde dabei zwar im vorderen Bereich schwer beschädigt, doch der Mann, der unverletzt geblieben war, konnte trotzdem weiterfahren.

Sohn war am Steuer

Nicht der Lenker, sondern dessen Mutter meldete dann aber den Unfall bei der Polizei und behauptete, dass sie selbst mit dem Auto unterwegs gewesen sei. Diese Version der Geschehnisse konnte sie bei der Befragung durch die Polizei aber nicht lange aufrechterhalten. Rasch stellte sich heraus, dass ihr 23-jähriger Sohn hinter dem Steuer gesessen war.

1,3 Promillie Alkohol im Blut

Der junge Mann hatte einen guten Grund, warum er seine Beteiligung an dem Unfall zu verbergen versuchte. Ein Alkoholtest ergab, dass er 1,3 Promille Alkohol im Blut hatte. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.