WIFI feiert 70 Jahre Weiterbildung

Jeder zehnte Oberösterreicher hat schon einmal im Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer (WIFI), das jetzt 70 Jahre wurde, einen Kurs besucht. Künftig will man in Flüchtlingsprogramme und Digitalisierung investieren.

Allein im aktuellen Kursjahr bilden sich 87.800 Erwachsene im WIFI weiter. Am beliebtesten seien Branchenkurse, so WIFI-Institutsleiter Harald Wolfslehner – Vorbereitungen auf Lehrabschluss-, Meister- und andere Befähigungsprüfungen vor allem für die Bereiche Tourismus und Technik. Das Angebot ändere sich jedes Jahr.

9.300 Kurse im Angebot

Die Oberösterreicher können derzeit aus rund 9.300 Kursen wählen, um sich beruflich oder schulisch weiterzubilden. Ein Fünftel der Kurse verschwindet jedes Jahr aus dem grünen Kursbuch zugunsten von neuen Angeboten. Derzeit setzt man darauf, die Berufstätigen oder Umsteiger für die Veränderungen durch die Digitalisierung in der Berufswelt fit zu machen.

Deutschkurse für Flüchtlinge

So werden etwa Programmierer aus- oder weitergebildet. In Zukunft sollen auch deutlich mehr Deutschkurse für Flüchtlinge und Migranten angeboten werden, so Wirtschaftskammerpräsident Rudolf Trauner. Auf die im Ministerrat beschlossene Ausbildungspflicht für Jugendliche bis 18 Jahre sei man vorbereitet. Man hoffe darauf bis Weihnachten Details zu dieser Ausbildungspflicht zu bekommen, um ein entsprechendes Angebot schaffen zu können.

