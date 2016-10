Bäume bewahrten Lkw vor Absturz in die Donau

In Sankt Nikola im Strudengau (Bezirk Perg) ist am Mittwochnachmittag ein Lkw nach einem Unfall auf der Donaustraße (B3) fast in die Donau gestürzt. Nur einige Bäume hielten den Laster, hieß es von der Polizei am Donnerstag.

Eine Kurve auf der Donaustraße in der Ortschaft Hirschenau war dem 46-jährigen Lkw-Fahrer aus Niederösterreich zum Verhängnis geworden, so die Poizei. Er geriet mit dem Schwerfahrzeug zu weit nach rechts. Zuerst stieß er gegen Randsteine und ein Brückengeländer - dann drehte sich der Lkw, schleuderte über die Fahrbahn und stürzte auf der linken Straßenseite eine Böschung hinunter - genau in Richtung Donau.

Fahrer konnte nicht aus dem Lkw

Dass der Lastwagen nicht im Fluss landete, haben Bäume verhindert - sie hielten das Fahrzeug, das seitlich wegzurutschen drohte. Der Fahrer musste verletzt ausharren, bis ihn die Rettungskräfte aus dem Führerhaus holten. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Amstetten geflogen.

Den Helfern der Feuerwehr St. Nikola gelang es, den Laster wieder zurück auf die Fahrbahn zu ziehen. Die Donaustraße musste für die Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.