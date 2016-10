Immer mehr Kandidaten für Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl in Freistadt am 4. Dezember wird spannender, weil sich immer mehr Kandidaten um das Amt bewerben. Neben ÖVP, SPÖ und den Grünen wird auch die Bürgerliste WIFF einen eigenen Kandidaten in die Wahl schicken.

Rainer Widmann von der Bürgerliste WIFF kann auf 30 Jahre Erfahrung in Bundes-, Landes- und Gemeindepolitik zurückgreifen und war zuletzt Landessprecher des BZÖ.

Zuletzt zwölf Prozent erreicht

Als seine Kernthemen nennt er die Sicherheit in der Stadt, mehr Bürgerbeteiligungen bei großen Projekten und eine neue politische Kultur des „Zulassens“. Konkret will Widmann Anträge im Gemeinderat nach ihrer Qualität und nicht nach ihrer politischen Herkunft beurteilen. Bei der letzten Wahl kam der Kandidat der Bürgerliste auf zwölf Prozent.

Jetzt bekomme er aber in persönlichen Gesprächen sehr viel Unterstützung von freiheitlicher aber auch von ÖVP-Seite, sagt Widmann.