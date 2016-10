84-Jährige auf Treppenlift erschreckte Einbrecher

Eine 84-Jährige hat zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Als sie im Erdgeschoß Geräusche hörte, fuhr sie mit ihrem Treppenlift hinunter. Das erschreckte die Einbrecher – sie flüchteten, wurden aber kurz darauf von der Polizei gefasst.

Der Vorfall in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die betagte Frau sei ins Erdgeschoß gefahren, weil sie, wie sie gegenüber der Polizei sagte, „zwei Rumpler“ gehört hatte. Im Dunkeln entdeckte sie einen Mann mit Taschenlampe, der allerdings sofort flüchtete, als er die 84-Jährige bemerkte. Die Frau rief die Polizei.

Spucken und Beißen bei Festnahme

Etwa einen halben Kilometer vom Tatort entfernt bemerkten die Polizisten zwei Männer. Einer von ihnen blutete an den Händen und wehrte sich laut Polizei lautstark und massiv - mit Spucken und dem Versuch, die Beamten zu Beißen - gegen die Festnahme. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Asylwerber um Tunesien und einen 21-Jährigen aus Marokko.

Laut Polizeipressestelle habe einer der Verdächtigen außerdem mit der Hand eine Pistole geformt und „Allahu Akbar“ gerufen. Die Polizei geht davon aus, dass einer der beiden das Wohnzimmerfenster eingeschlagen hatte und sie so ins Haus gekommen waren. Die zwei Verdächtigen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht.