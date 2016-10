Wieder Löscheinsatz in Recyclinganlage Ohlsdorf

In Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) sind die Feuerwehren am Sonntagabend erneut zu einem Recyclingunternehmen gerufen worden. Sechs Stunden nach dem Brand aus eines Reifenschnitzel-Berges drohte dieser erneut Feuer zu fangen.

Die Brandwache-Beauftragten schlugen um 19.00 Uhr Alarm. In einem Haufen mit zerkleinerten Altreifen waren mit der Wärmebildkamera erhöhte Temperaturen gemessen worden. Die Feuerwehren Aurachkirchen, Laakirchen und Ohlsdorf rückten nach nur sechs Stunden erneut zu der Recyclinganlage von KIAS aus, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Ohlsdorf Michael Moran.

Brandwache bis 23.00 Uhr

Mit Radladern wurden die Reifenschnitzel bis in die Nacht hinein auseinandergeräumt und gekühlt, um einen neuerliche Brandausbruch zu verhindern. 23.00 Uhr wurde die Brandwache endgültig beendet, weil das Unternehmen den regulären Betrieb aufnahm und damit die werkseigene Feuerwehr die Verantwortung übernahm, so Moran.

1.000 Tonnen Reifenschnitzel fingen Feuer

Sonntagfrüh war auf Gelände des Recycling-Unternehmens in Ohlsdorf ein Feuer ausgebrochen sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen circa 300 Quadratmeter an der Oberfläche in Flammen, so der Einsatzleiter von der Feuerwehr Ohlsdorf Michael Moran in Radio Oberösterreich. Bis zu 176 Feuerwehrmänner kämpften gegen die Flammen.

Stundenlang musste danach der Reifenschnitzel-Berg gezielt abgetragen werden, um alle Glutnester zu erreichen. Kurz nach Mittag hieß es dann „Brand aus“. Laut Polizei haben sich die Reifenschnitzel möglicherweise von selbst entzündet. Am Montag soll ein Sachverständiger die Ursache klären.

176 Mann im Einsatz

In Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden führte die Feuerwehr Schadstoffmessungen durch, so Moran am Sonntagvormittag: „Es ist von keiner Gefährdung der umliegenden Bevölkerung auszugehen“. Es wurde niemand verletzt und auch am Firmengebäude entstand kein Schaden, so die Einsatzkräfte. Der Schaden wurde mit rund 10.000 Euro beziffert.

