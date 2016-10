Videoratgeber der GKK für Eltern

Um werdenden Eltern eine Hilfestellung zu geben, hat die oö. Gebietskrankenkasse (GKK OÖ) die Video-Reihe "... von Anfang an!" produziert. Jetzt wurde der dritte Teil vorgestellt, der sich mit der Zeit der ersten drei Lebensjahre eines Kindes befasst.

Sich um die Versicherten kümmern bevor diese überhaupt auf der Welt sind, dass möchte die GKK OÖ und hat einen dreiteiligen Videoratgeber für werdende Eltern produziert. Der erste Teil der Reihe "... von Anfang an!" befasst sich mit der Schwangerschaft, der zweite mit der Geburt des Kindes und der jüngst vorgestellte beschäftigt sich mit den ersten drei Lebensjahren des Kindes.

„Von Eltern für Eltern“

Darin erzählen Familien über Ängste und Unsicherheiten und über die aufregende Zeit des Familienlebens in dieser Periode. Von Eltern für Eltern, das war auch für Eva Daspelgruber als Mitwirkende wichtig. Sie ist Mutter von drei Kindern. „Damals als Schwangere hätte ich mir selbst oft gewünscht, dass ich gute Informationen habe, weil man von der neuen Situation oft überwältigt ist und nicht weiß was man tun soll – da hätte mir so etwas sehr geholfen.“

Die Videoratgeber werden den Eltern automatisch zu Beginn der Schwangerschaft, zur Geburt und rund um den ersten Geburtstag des Kindes kostenlos zugeschickt. Neben Eltern kommen auch Juristen, Ärzte und Kindergärtner rund ums Thema Kindergesundheit zu Wort.

