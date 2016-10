Großbrand in Recyclinganlage Ohlsdorf

In einer Recyclinganlage in Ohlsdorf (Bezik Gmunden) ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Ein Berg Reifenschnitzel ist aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten – zehn Feuerwehren wurden zum Einsatz gerufen.

Gegen 6.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, dass auf dem Gelände des Recycling-Unternehmens in Ohlsdorf ein Feuer ausgebrochen sei. Bis zu zehn Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Laut Augenzeugen konnte der Brand relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Wolfgang Spitzbart

Gegen 9.30 Uhr konnten einige Feuerwehren wieder nach Hause fahren. Jetzt müssen die die Einsatzkräfte aber den Reifenschnitzel-Berg gezielt abtragen, um etwaige Glutnester löschen zu können. Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, hieß es am Vormittag.

Der Altstoff-Spezialist zerlegt Altreifen in deren Bestandteile Gummi, Stahl und Textilcord,die bei die Herstellung neuer Produkte wie etwa Fallschutzmatten, Trittschalldämmung, Sportanlagen, Kinderspielplätze etc. eingesetzt werden können, wie es auf der Homepage von KIAS heißt.