Schäferhund aus der Krems gerettet

Die Feuerwehr Neuhofen an der Krems hat in den Nacht von Freitag auf Samstag einen Schäfer aus dem Kremsfluss gerettet. Der Hund rutschte laut seiner Besitzerin beim Trinken aus. 21 Mann holten den Vierbeiner aus dem Fluss.

Festsitzende Katzen zu retten gehört praktisch zum Alltagsgeschäft einer Feuerwehr, dass ein Hund aus einer misslichen Lage befreit werden muss, kommt seltener vor. Aber genau das war in Neuhofen an der Krems nötig. Eine Frau war am Freitag gegen 22.00 Uhr mit ihrem weißen Schäferhund zum Hundefreilaufplatz an die Krems gegangen.

Feuerwehr Neuhofen an der Krems

Nachbarin hörte Hilferufe

Beim Trinken rutschte der Hund in den Fluss. Er konnte sich zwar auf eine kleine Insel retten, aber nicht mehr zurück an das Ufer schwimmen. Seine Besitzerin rief laut um Hilfe. Eine Nachbarin hörte ihre Rufe und informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute schafften es, den Schäferhund von der Kremsinsel wegzubringen und seiner erleichterten Besitzerin zu übergeben.