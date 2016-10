Täter nach Überfall auf Supermarkt gefasst

Ein bewaffneter Mann hat Montagabend einen Supermarkt in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) überfallen. Er soll eine Angestellte bedroht haben und konnte vorerst flüchten. Aber nach nur 45 Minuten ging er der Polizei ins Netz.

Es war gegen 19.00 Uhr als ein maskierter Mann in den Supermarkt im Gemeindegebiet von Adlwang stürmte. Er war mit einer Skihaube maskiert und hatte eine etwa einen Meter lange Holzlatte und eine Faustfeuerwaffe bei sich. Er bedrohte die anwesenden Mitarbeiterinnen und forderte Geld. Wenig später lief er mit Beute in unbekannter Höhe zu Fuß davon.

Frau erlitt schweren Schock

Eine der Mitarbeiterinnen des Supermarktes hatte einen so schweren Schock erlitten, dass sie in ärztliche Behandlung musste. Der Polizei leitete eine Sofortfahndung nach dem Räuber ein und hatte Erfolg: Nur etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Raub konnte ein Verdächtiger gestellt werden, der mit ziemlicher Sicherheit als Täter in Frage komme, hieß es Dienstagfrüh gegenüber dem ORF OÖ.

Er wurde noch am Abend einvernommen, Näheres zu seiner Identität ist aber noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.