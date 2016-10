Mann wehrte sich gegen Festnahme

Mit Händen und Füßen hat sich ein Mann am Freitag in Bad Schallerbach gegen seine Festnahme gewehrt. Er und zwei Begleiter hatten im Kassenbereich der Eurotherme so viel Lärm gemacht, dass die Polizei gerufen wurde.

Da sich der 22-Jährige Gmundner weigerte, den Polizisten trotz mehrfacher Aufforderung seinen Namen zu nennen, wollten die Beamten den Ruhestörer festnehmen, um seine Identität zu klären. Dagegen wehrte sich dieser mit Gewalt. Als die Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten, griff ein 26-jähriger Begleiter nach dem Beamten und riss ihn nach hinten.

Im Auto nach Polizisten getreten

Der Angreifer wurde schließlich überwältigt und in den Streifenwagen verfrachtet. Selbst dort trat er noch mit dem Fuß gegen einen Beamten, der aber ausweichen konnte. Beide Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels auf freiem Fuß angezeigt.