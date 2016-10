Österreich liest - Treffpunkt Bibliothek

Von Montag bis zum 9. Oktober findet zum 11. Mal das größte Literaturfestival Österreichs „Österreich liest - Treffpunkt Bibliothek“ statt. Allein in Oberösterreich stehen 73 Veranstaltungen auf dem Programm.

Rund eine halbe Million Besucher lockt das Festival „Österreich liest - Treffpunkt Bibliothek“ jedes Jahr in die Büchereien und Bibliotheken. Und angelockt wird man auch heuer wieder von einem bunten Veranstaltungsangebot, das von Lesungen, Workshops, Literaturwanderungen bis hin zu Flohmärkten und so genannten Poetry Slams mit Profis wie Mieze Medusa reicht.

Kriminacht im Linzer Wissensturm

Am Mittwochabend findet zum Beispiel die Linzer Kriminacht im Wissensturm mit den sechs Krimiautoren Thomas Baum, Thomas Buchner, Constanze Dennig, Herbert Dutzler, Beate Maxian und Günther Pfeifer statt. Am Tag darauf gibt es in der Bibliothek der Pfarre Garsten einen Krimiworkshop mit Andreas Jungwirth. Und am Freitag wird unter anderem in Braunau ein Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren veranstaltet.

