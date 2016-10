Falschgeld auf Linzer Markt aufgetaucht

Ein Betrüger hat Freitagvormittag auf dem Linzer Südbahnhofmarkt mehrfach mit gefälschten 50-Euro-Scheinen gezahlt. In einem Geschäft scheiterte der Betrug jedoch.

Dann versuchte er in einem Kleidergeschäft in der Fußgängerzone sein Glück, doch die Verkäuferin schöpfte Verdacht, worauf der Mann das Weite suchte. Die Angestellte informierte die Polizei, bei der schon entsprechende Meldungen vom Markt eingelangt waren, so die Polizei.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Laut den Geschädigten ist der Tatverdächtige zwischen 40 und 55 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat grau meliertes Haar und einen Drei-Tages-Bart. Er trug eine dunkelblaue Jeans, helles Hemd und graues Sakko und machte einen sehr gepflegten Eindruck.