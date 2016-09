Kultureller Herbst in Leonding

Ein bunter kultureller Herbst steht heuer in Leonding auf dem Programm. Zum einen wird wieder der Jugendpreis für Literatur und Fotografie „sprichcode“ vergeben, zum anderen gibt es Ausstellungen und Lesungen.

Alle zwei Jahre wird in Leonding der Jugendpreis für Sprache und Fotografie „sprichcode“ vergeben. Heuer findet er bereits zum achten Mal statt, und am 1. Oktober werden in öffentlichen Jury-Sitzungen die Preisträger gekürt. Insgesamt 670 Einreichungen, davon 525 Fotos und 145 Texte wurden von den 14- bis 25-Jährigen heuer eingereicht, so Melanie Miko vom KUVA, dem Leondinger Veranstaltungs- und Kulturservice.

„Qualität stetig gestiegen“

Aber nicht zur die Anzahl der Einreichungen sei seit 2001 stetig gestiegen, sondern auch die Qualität. Und die Themen der eingereichten Arbeiten seien sehr oft vom aktuellen Tagesgeschehen beeinflusst, so Miko: "Die Themen sind sehr kritisch. Ein Thema heuer war zum Beispiel ‚gestorbene Menschen im Mittelmeer‘. Man merkt, dass sich die aktuelle politische Situation auf den Wettbewerb auswirkt.“

Besonders in der Kategorie Fotografie und hier beim heurigen Thema „Identität“ hätten die Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf gelassen, so Miko: „Viele Fotos werden nachbearbeitet. Da das Thema Identität war, wurde natürlich mit den Fotos viel gespielt, mit Masken, mit Überlagerungen.“

Sarah Iris Mang in der 44er Galerie

Aber nicht nur der Jugendwettbewerb sprichcode steht auf dem Leondinger Kulturprogramm im Herbst. In der 44er Galerie findet noch bis zum 30. Oktober die Ausstellung „Hoamatland“ von Sarah Iris Mang statt. Zusätzlich zu ihren eigenen Arbeiten hat sie Freunde eingeladen, sich an der Ausstellung zu beteiligen. So kommt am 13. Oktober die Bachmannpreisträgerin Gertraud Klemm in die 44er Galerie und liest aus ihrem Text „Landnahme“.

Und im Turm 9, dem Leondinger Stadtmuseum, stellt ab dem 19. Oktober der Steyrer Stahlkünstler Michael Blümelhuber aus. Titel der Ausstellung: Vom Stahlschnitt zur Stahlkunst.

